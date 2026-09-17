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Pumpkin Wars: Greenville Chamber Edition

Pumpkin Wars: Greenville Chamber Edition

This pumpkin decorating contest is returning this year! . Prizes for 1st Place, 2nd Place & Chamber Choice.

Free to enter for Chamber members.

Drop-Off Deadline: Monday, October 26, 2026
Location: Greenville Chamber of Commerce, 2500 Stonewall St., 2nd Floor, Greenville
Winners Announced: October 30

Greenville Chamber of Commerce
free for chamber members
09:00 AM - 05:00 PM on Mon, 26 Oct 2026
Greenville Chamber of Commerce
2713 Stonewall St .
Greenville , Texas 75401
903-455-1510
greenvillechamber.com