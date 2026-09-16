© 2026 88.9 KETR
Public Radio for Northeast Texas
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

130th Anniversary St. Paul's Episcopal Church Festival

130th Anniversary St. Paul's Episcopal Church Festival

FUN FOR ALL AGES! Games for kids, Vendors, Silent Auction (proceeds to benefit St. Paul's School), Food Trucks, Dunk Tank, Live Music, Petting Zoo, Cake Walk. FREE Admission. ===

St. Paul's Episcopal Church
10:00 AM - 05:00 PM on Sat, 17 Oct 2026

Event Supported By

St. Paul's Episcopal Church
(903) 455-5030
stpeventsepiscopal@gmail.com
http://stpaulstx.org/
St. Paul's Episcopal Church
8320 Jack Finney Blvd.
Greenville, Texas 75402
903-268-0534
stpeventsepiscopal@gmail.com
http://stpaulstx.org/