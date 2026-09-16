130th Anniversary St. Paul's Episcopal Church Festival
130th Anniversary St. Paul's Episcopal Church Festival
FUN FOR ALL AGES! Games for kids, Vendors, Silent Auction (proceeds to benefit St. Paul's School), Food Trucks, Dunk Tank, Live Music, Petting Zoo, Cake Walk. FREE Admission. ===
St. Paul's Episcopal Church
10:00 AM - 05:00 PM on Sat, 17 Oct 2026
Event Supported By
St. Paul's Episcopal Church
(903) 455-5030
stpeventsepiscopal@gmail.com
St. Paul's Episcopal Church
8320 Jack Finney Blvd.Greenville, Texas 75402
903-268-0534
stpeventsepiscopal@gmail.com