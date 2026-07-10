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ETAMU Planetarium Wednesday Matinees

ETAMU Planetarium Wednesday Matinees

The ETAMU Planetarium has resumed its Wednesday Matinee shows.

This week, the 1 p.m. show will be "The Accidental Astronauts", followed by "Exoplanets: World of Wonder" at 2.

Admission is $5 per person, per show. Tickets are sold on site beginning at 12:30 p.m. Wednesday (there are no reservations for matinees).

ETAMU Planetarium
$5 per person per show
Every week through Aug 31, 2026.
Wednesday: 01:00 PM - 03:00 PM
ETAMU Planetarium
2201 W Neal St.
Commerce, Texas 75428
903.468.8652
planet@etamu.edu
https://www.etamu.edu/planetarium/