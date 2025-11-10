© 2025 88.9 KETR
Public Radio for Northeast Texas
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Local stories. Trusted voices. 50 years strong. Your support keeps public radio free and local.

UIL Football playoff info of interest to Northeast Texas

KETR
Published November 10, 2025 at 2:18 PM CST
UIL Football playoffs begin this week!
KETR
UIL Football playoffs begin this week!

The Bi-District round of the UIL Football playoffs begin this week. Here's a list of games and info that hold local interest for Northeast Texas.

UIL Football Bi-District Playoff Schedule (November 13-15, 2025)

6A Division I & II
·         Wylie East vs Rockwall-Heath (6A D-I): Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Wylie ISD Stadium (Wylie)
·         North Forney vs Sachse (6A D-I): Fri, Nov. 14, 7:30 PM at Better Life Stadium (Forney)
·         Naaman Forest vs Forney (6A D-II): Fri, Nov. 14, Time and Location TBD
·         Rowlett vs Longview (6A D-II): Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Homer Johnson Stadium (Garland)

5A Division I
·         Lone Star vs North Mesquite: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Ford Center at The Star (Frisco)
·         West Mesquite vs Frisco: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Mesquite Memorial Stadium (Mesquite)
·         Highland Park vs Lake Belton: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Highlander Stadium (Highland Park)
·         Wakeland vs Newman Smith: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Ford Center at The Star (Frisco)

5A Division II
·         South Oak Cliff vs Crandall: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Kincaide Stadium (Dallas)
·         Montgomery vs Mount Pleasant: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Montgomery ISD Stadium (Montgomery)
·         Terrell vs Seagoville: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Terrell Memorial Stadium (Terrell)

4A Division I
·         Sulphur Springs vs Dallas Kimball: Thu, Nov. 13, 7:30 PM at Mesquite Memorial Stadium
·         Celina vs Dallas Pinkston: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Dallas Loos Field
·         Dallas Lincoln vs Paris: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Princeton's Hendrix Stadium

4A Division II
·         Sunnyvale vs Van Alstyne: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Royse City ISD Stadium (Royse City)
·         Van vs Center: Fri, Nov. 14, 7:30 PM at The Tomato Bowl (Jacksonville)
·         Canton vs Caddo Mills: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Royse City ISD Stadium (Royse City)
·         Carthage vs Pittsburg: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Eagle Stadium (Lindale)
·         Sanger vs Quinlan Ford: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Munson Stadium (Denison)

3A Division I
·         Whitney vs Whitesboro: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Ellis Stadium (Irving)
·         Pottsboro vs Maypearl: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Cowboy Stadium (Coppell)
·         Malakoff vs Liberty-Eylau: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Don Meredith Stadium (Mount Vernon)
·         Pilot Point vs West: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Clark Stadium (Fort Worth)
·         Atlanta vs Winnsboro: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Red Raider Stadium (Winnsboro)
·         Commerce vs Jefferson: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Pirate Stadium (Pittsburg)
·         Gladewater vs Mount Vernon: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Don Meredith Stadium (Mount Vernon)

3A Division II
·         Scurry-Rosser vs Leonard: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Wilkerson-Sanders Stadium (Rockwall)
·         Blue Ridge vs Blooming Grove: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Hanby Stadium (Mesquite)
·         Edgewood vs New Boston: Thu, Nov. 13, 7:30 PM at Pine Tree Pirate Stadium (Longview)
·         Daingerfield vs Gilmer Harmony: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Red Raider Stadium (Winnsboro)
·         Hooks vs Lone Oak: Fri, Nov. 14, 7:30 PM at Patriot Stadium (Pattonville)
·         Grand Saline vs De Kalb: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Prim Stadium (Sulphur Springs)

2A Division I
·         DeLeon vs Wolfe City: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Saginaw's Pioneer Stadium
·         Honey Grove vs Union Grove: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Emory's Wildcat Stadium
·         Elysian Fields vs Como-Pickton: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Gladewater's Murphy Stadium
·         Waskom vs Cooper: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Mineola's Meredith Memorial Stadium
·         Paul Pewitt vs Beckville: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Marshall's Maverick Stadium

2A Division II
·         Cumby vs Mart: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Big Sandy High School (Big Sandy)
·         Chilton vs Clarksville: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Norville Field (Kaufman ISD Stadium, Kaufman)
News