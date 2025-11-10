UIL Football playoff info of interest to Northeast Texas
The Bi-District round of the UIL Football playoffs begin this week. Here's a list of games and info that hold local interest for Northeast Texas.
UIL Football Bi-District Playoff Schedule (November 13-15, 2025)
6A Division I & II
· Wylie East vs Rockwall-Heath (6A D-I): Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Wylie ISD Stadium (Wylie)
· North Forney vs Sachse (6A D-I): Fri, Nov. 14, 7:30 PM at Better Life Stadium (Forney)
· Naaman Forest vs Forney (6A D-II): Fri, Nov. 14, Time and Location TBD
· Rowlett vs Longview (6A D-II): Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Homer Johnson Stadium (Garland)
5A Division I
· Lone Star vs North Mesquite: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Ford Center at The Star (Frisco)
· West Mesquite vs Frisco: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Mesquite Memorial Stadium (Mesquite)
· Highland Park vs Lake Belton: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Highlander Stadium (Highland Park)
· Wakeland vs Newman Smith: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Ford Center at The Star (Frisco)
5A Division II
· South Oak Cliff vs Crandall: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Kincaide Stadium (Dallas)
· Montgomery vs Mount Pleasant: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Montgomery ISD Stadium (Montgomery)
· Terrell vs Seagoville: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Terrell Memorial Stadium (Terrell)
4A Division I
· Sulphur Springs vs Dallas Kimball: Thu, Nov. 13, 7:30 PM at Mesquite Memorial Stadium
· Celina vs Dallas Pinkston: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Dallas Loos Field
· Dallas Lincoln vs Paris: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Princeton's Hendrix Stadium
4A Division II
· Sunnyvale vs Van Alstyne: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Royse City ISD Stadium (Royse City)
· Van vs Center: Fri, Nov. 14, 7:30 PM at The Tomato Bowl (Jacksonville)
· Canton vs Caddo Mills: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Royse City ISD Stadium (Royse City)
· Carthage vs Pittsburg: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Eagle Stadium (Lindale)
· Sanger vs Quinlan Ford: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Munson Stadium (Denison)
3A Division I
· Whitney vs Whitesboro: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Ellis Stadium (Irving)
· Pottsboro vs Maypearl: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Cowboy Stadium (Coppell)
· Malakoff vs Liberty-Eylau: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Don Meredith Stadium (Mount Vernon)
· Pilot Point vs West: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Clark Stadium (Fort Worth)
· Atlanta vs Winnsboro: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Red Raider Stadium (Winnsboro)
· Commerce vs Jefferson: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Pirate Stadium (Pittsburg)
· Gladewater vs Mount Vernon: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Don Meredith Stadium (Mount Vernon)
3A Division II
· Scurry-Rosser vs Leonard: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Wilkerson-Sanders Stadium (Rockwall)
· Blue Ridge vs Blooming Grove: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Hanby Stadium (Mesquite)
· Edgewood vs New Boston: Thu, Nov. 13, 7:30 PM at Pine Tree Pirate Stadium (Longview)
· Daingerfield vs Gilmer Harmony: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Red Raider Stadium (Winnsboro)
· Hooks vs Lone Oak: Fri, Nov. 14, 7:30 PM at Patriot Stadium (Pattonville)
· Grand Saline vs De Kalb: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Prim Stadium (Sulphur Springs)
2A Division I
· DeLeon vs Wolfe City: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Saginaw's Pioneer Stadium
· Honey Grove vs Union Grove: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Emory's Wildcat Stadium
· Elysian Fields vs Como-Pickton: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Gladewater's Murphy Stadium
· Waskom vs Cooper: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Mineola's Meredith Memorial Stadium
· Paul Pewitt vs Beckville: Thu, Nov. 13, 7:00 PM at Marshall's Maverick Stadium
2A Division II
· Cumby vs Mart: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Big Sandy High School (Big Sandy)
· Chilton vs Clarksville: Fri, Nov. 14, 7:00 PM at Norville Field (Kaufman ISD Stadium, Kaufman)