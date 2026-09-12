Keep Greenville Beautiful Electronics Recycling Event
Keep Greenville Beautiful Electronics Recycling Event
Happening in the parking lot of the W. Walworth Harrison Library;
you'll be able to recycle your electronics such as cables, batteries, computers, televisions, etc. for free.
For questions, you can call 903-422-0495
W. Walworth Harrison Public Library
09:00 AM - 12:00 PM on Sat, 3 Oct 2026
W. Walworth Harrison Public Library
1 Lou Finney Blvd.Greenville, Texas 75401
(903) 457-2992
wwhlibrary@ci.greenville.tx.us