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Public Radio for Northeast Texas
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Keep Greenville Beautiful Electronics Recycling Event

Keep Greenville Beautiful Electronics Recycling Event

Happening in the parking lot of the W. Walworth Harrison Library;

you'll be able to recycle your electronics such as cables, batteries, computers, televisions, etc. for free.

For questions, you can call 903-422-0495

W. Walworth Harrison Public Library
09:00 AM - 12:00 PM on Sat, 3 Oct 2026
W. Walworth Harrison Public Library
1 Lou Finney Blvd.
Greenville, Texas 75401
(903) 457-2992
wwhlibrary@ci.greenville.tx.us
https://www.ci.greenville.tx.us/